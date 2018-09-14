Суд рассмотрит иск экс-директора школы на Урале, уволенной за отказ собирать долги за ЖКУ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Суд рассмотрит иск бывшего директора средней школы № 1 города Верхний Уфалей Челябинской области, которая якобы была уволена за отказ убеждать коллег и родителей учеников выплатить долги за жилищно-коммунальные услуги, о восстановлении на работе, взыскании зарплаты и компенсации ей морального вреда. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее на официальном сайте Либерально-демократической партии России появилась новость о том, что заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов потребовал от прокуратуры Челябинской области проверить обстоятельства увольнения директора средней школы города Верхний Уфалей. По данным партии, директора уволили после того, как она отказалась оказать административное воздействие на должников по ЖКХ. СМИ публиковали аналогичную информацию. Нилов также обратился с соответствующим запросом к губернатору Борису Дубровскому.

"В производстве Верхнеуфалейского городского суда находится гражданское дело по иску бывшего директора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Гражданское дело подлежит рассмотрению с обязательным участием прокурора, в ходе рассмотрения дела будет дана принципиальная оценка всем представленным сторонами доказательствам, законности и обоснованности увольнения", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, проведенная по публикациям СМИ проверка подтвердила, что директору поступали списки с персональными данными должников. "Прокуратура Верхнего Уфалея провела проверку. Факт поступления в школу списков с персональными данными должников по ЖКХ из городского управления образования нашел свое подтверждение", - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба уточняет, что по итогам проверки внесены представления руководителю управления образования города и директору теплоснабжающей организации микрорайона "Спартак". Материалы также переданы в управление Роскомнадзора по региону.

По информации местных СМИ, директор верхнеуфалейской школы - педагог с 20-летним стажем, преподаватель физики. В 2017 году она стала дипломантом всероссийского конкурса "Директор школы - 2017". Указание выбивать долги и список должников ей якобы прислали местные чиновники, однако они все отрицают.