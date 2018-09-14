Суд в Челябинске начал слушания по делу четверых обвиняемых в экстремизме и убийстве бомжа

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд начал рассматривать уголовное дело четырех местных жителей, которые обвиняются в том, что создали ячейку экстремистской организации, оскверняли памятники, сделали бомбу и зарезали бродягу. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по региону.

"Следствием по уголовному делу [четырех жителей Челябинска] собрана достаточная доказательная база, <…> дело направлено в Челябинский областной суд, где началось его рассмотрение", - говорится в сообщении. Уточняется, что граждане обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, ее финансировании, в приготовлении к незаконному изготовлению и незаконном изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, в вандализме, убийстве по мотивам идеологической, расовой ненависти или вражды.

По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемые создали ячейку организации Misanthropic Division, которая решением Красноярского краевого суда была признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Затем они осквернили памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, сделали самодельное взрывное устройство, которое подорвали в демонстрационных целях. В августе 2016 года около одного из садовых товариществ двое из обвиняемых из чувств вражды нанесли множество ножевых ранений мужчине без определенного места жительства, который впоследствии скончался.