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СК проверяет информацию о задымлении в лифте детской больницы Екатеринбурга

По данным ведомства, в закрытой кабине лифта оказались заблокированными женщина и ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют сообщение о задымлении в закрытой кабине лифта одной из детских больниц Екатеринбурга, где находились женщина и ребенок. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Следственного управления СК по Свердловской области.

"В четверг, 13 сентября, жительница Екатеринбурга вместе с дочерью, находящейся на лечении в детской городской больнице, оказались временно заблокирована в лифте медицинского учреждения. Во время их нахождения в закрытой кабине лифта произошло задымление, и только благодаря своевременной помощи граждан женщина и ее дочь были вызволены из кабины лифта. По данному сообщению организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления возможного вреда здоровью женщины и ее дочери будут проведены соответствующие исследования.

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