Тюменские власти и "Сургутнефтегаз" планируют обменяться опытом развития производства

ТАСС, 14 сентября. Власти Тюменской области и "Сургутнефтегаз" планируют обменяться опытом развития сферы производства в регионе. Соответствующее соглашение между сторонами планируется подписать на Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет с 19 по 20 сентября в Тюмени, сообщается в пятницу в пресс-релизе пресс-службы форума.

"На полях форума будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и "Сургутнефтегазом". Документ подпишут губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании Владимир Богданов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали ТАСС, что соглашение подразумевает обмен опытом, знаниями и технологиями между сторонами, что должно привести к развитию производства в регионе. Для этого планируется расширить сотрудничество между "Сургутнефтегазом" и областью, "развивать отношения на стабильной и долгосрочной основе".

Также стороны намерены использовать научно-технический, образовательный, инновационный и производственный потенциал предприятий Тюменской области, увеличивать долю эффективных технологий и привлекать промышленный, научный и кадровый опыт предприятий региона в деятельность "Сургутнефтегаза".

"Убежден, что реализация соглашения послужит укреплению промышленного и научного потенциала нашего региона, дальнейшей успешной реализации долгосрочных проектов по разведке и добыче углеводородов. Позволит достичь намеченных целей в обеспечении экологической безопасности", - приводит пресс-служба форума слова Моора.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.