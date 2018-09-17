{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Челябинской области устанавливает обстоятельства смерти участкового

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с оружием

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники полиции в городе Троицке Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти участкового уполномоченного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Информацию подтверждаем. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием", - сказали в пресс-службе.

По информации местных СМИ, участковый был найден мертвым в воскресенье утром в своем кабинете с огнестрельным ранением головы. У погибшего остались жена и двое детей.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Кургане пьяный мужчина при задержании напал с топором на полицейского
СК возбудил уголовное дело
Читать полностью