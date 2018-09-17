В Кургане пьяный мужчина при задержании напал с топором на полицейского

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина, задержанный на вокзале в Кургане, напал с топором на полицейского, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
"Мужчину доставили в отдел полиции за появление в общественном месте в пьяном виде. При составлении протокола он неожиданно вытащил из рюкзака топор и замахнулся им в сторону полицейского", - отмечается в сообщении.
Нападавшего обезоружили привлеченные в качестве понятых работники охранного предприятия. Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По данным СК, мужчину задержали на вокзале в Кургане.