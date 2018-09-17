В Свердловской области создали проектный офис по развитию газификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. Проектный офис по развитию газификации создан при министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Теперь строительство газопроводов в регионе будет происходить с учетом реальных потребностей потребителей, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

"Задача правительства Свердловской области не только построить газопровод, но обеспечить, чтобы к нему были подключены потребители. <…> Поэтому задача проектного офиса уже на стадии проектирования газопроводов до начала финансирования понимать, какой объем потребителей будет в течение трех лет после ввода газопровода в эксплуатацию", - сказал Смирнов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам Смирнова, до настоящего времени главы либо жители муниципалитетов самостоятельно делали проектно- сметную документацию и обращались к региональным властям за средствами на строительство. "Очень часто бывало, что, построив газопровод в течение двух-трех лет пытаемся набрать потребителей, которые могли бы брать этот газ", - отметил он.

Теперь, пояснил министр, решения о выделении средств на строительство газопровода в том или ином населенном пункте будут приниматься с учетом анализа, проведенного газоснабжающими организациями. "Это позволит, во-первых, оптимально затрачивать бюджетные и внебюджетные средства на строительство газопроводов, во-вторых обеспечивать газом как дешевым ресурсом и социальные объекты, и промышленные объекты, и жилые дома", - пояснил Смирнов.

Он уточнил, что в проектный офис вошли все газораспределительные и газоснабжающие организации региона, представители министерства энергетики и ЖКХ, министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, департамента государственно-жилищного и строительного надзора, регионального управления Ростехнадзора.