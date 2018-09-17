В Екатеринбурге впервые состоится народный экзамен по литературе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Народный экзамен по литературе пройдет в Екатеринбурге 28 сентября. Подобное событие впервые организуется на Урале, сообщила в понедельник ТАСС организатор проекта Татьяна Кузнецова.

"Мы проводим народный экзамен по литературе. Такое мероприятие впервые будет проходить на Урале и, насколько я знаю, в России. Будет 30 вопросов различной формы, то есть это будут и в классическом виде вопросы, и аудиовопросы, и вопросы с изображениями. Их помогали составлять Гузель Яхина, Дмитрий Быков и Людмила Улицкая", - сказала собеседница агентства.

Кузнецова пояснила, что вопросы будут касаться как биографии русских классиков, так и их произведений. "Мы отобрали самые интересные вопросы, на наш взгляд. Вопросы будут не тестовые, а открытые: нужно будет написать короткий ответ", - уточнила она.

По словам организатора, в настоящий момент зарегистрировались около 100 желающих. "Возраст участников должен быть не меньше 16 лет, максимальное количество участников 110 человек. На одной площадке уже закрыта регистрация: она полностью заполнена. Поэтому мы составляем резервный список участников: в случае, если кто-то из уже зарегистрированных участников откажется приходить на экзамен, то мы будем приглашать всех из резервного списка", - сообщила Кузнецова.

Она рассказала, что за первое место предполагается подарок из коллекции одежды, посвященной русским классикам. "Кроме того, будут поощрительные призы за второе и третье место", - добавила собеседница агентства.

Организатором народного экзамена по литературе выступает муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга. Главной площадкой станет Городской библиотечный информационный центр, а также одна из библиотек города. Экзамен проведут радиоведущий и культуролог Александр Цариков и радиоведущий Даниил Румянцев.