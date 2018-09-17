Более двух тысяч человек зарегистрировались на Тюменский нефтегазовый форум

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек зарегистрировались для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет с 19 по 20 сентября в Тюмени. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"О том, что уровень форума повышается с каждым годом, говорит статистика. Если два-три года назад это были 1-1,5 тыс. человек, то сегодня желающих больше. В этом году за несколько дней до закрытия регистрации мы видим более 2 тыс. зарегистрированных участников. География форума - это не только Россия и СНГ, это на сегодняшний день уже весь мир: более 20 стран, более 80 городов", - сказал собеседник агентства.

По словам Моора, на форум в Тюмень прибудут эксперты из Германии, США, Китая, а также из стран СНГ.

"Если говорить об уровне участников, он растет с каждым годом. В этом году, к примеру, участие в форуме примут три профильных министерства - Минприроды, Минэнерго и Минпромторг, все - в статусе не ниже заместителя министра, первые лица "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", модератором пленарной сессии выступит представитель международной компании The Boston Consulting Group. Что касается практических сессий, здесь мы также приглашаем лучших экспертов в своей области. Трудноизвлекаемые запасы, геологоразведка, моделирование процессов нефтедобычи - партнеры этих сессий - лидеры рынка в своем сегменте, и они рады делиться своими наработками с нашими участниками", - пояснил глава региона.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса.

Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.