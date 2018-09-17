На нефтегазовом форуме в Тюмени подведут итоги конкурса лучших инженеров РФ в отрасли

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 100 человек подали заявки на участие во всероссийском конкурсе лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли, итоги которого подведут в рамках Тюменского нефтегазового форума с 19 по 20 сентября. Об этом в понедельник сообщил ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На сегодня "ТОП-100 лучших инженеров России" - это самое масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), и нам очень важно, что именно у нас проходит столь значимый социальный конкурс. На конкурс уже заявилось более 100 инженеров, в их числе работники тюменских предприятий, а также студенты. География представлена обширная - от Ульяновска до Томска, Благовещенска и Смоленска, соревнования пройдут в Тюменском индустриальном университете 19 сентября, а 20 сентября [на форуме] состоится торжественное награждение победителей", - сказал он.