Международные компании примут участие в выставке Тюменского нефтегазового форума

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Российские и международные компании представят инновационные разработки и проекты на выставке в рамках Тюменского нефтегазового форума, который пройдет в Тюмени с 19 по 20 сентября. Об этом в понедельник сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Почти 10 лет назад форум задумывался, в том числе, как площадка для продвижения наших инновационных проектов, сейчас уже можно сказать, что это часть идеологии форума, которой мы ни разу не изменяли. В рамках форума пройдет выставка, где компании из Тюмени, а также других регионов России, в том числе есть и международные компании, которые работают в России, представят свои проекты и инновационные разработки. Экспозиция будет на улице и на первом и втором этажах [Тюменского] технопарка", - сказал он.

Он также добавил, что коллективным стендом будет представлена Ассоциация машиностроителей Тюменской области. "Наши флагманы нефтегазового машиностроения "Нефтемаш", "Сибнефтемаш", "Сиббурмаш" и другие. В этот раз много экспонентов на выставке из инновационного центра "Сколково" - десять проектов. На мой взгляд, выставка - это очень удачный формат, чтобы заявить о себе перед профессиональным сообществом", - пояснил Моор.

По его словам, организаторы работают над тем, чтобы с каждым годом выставка становилась более качественной по своему содержанию и отражала концепцию инновационности. "Наша цель при организации форума - сделать его максимально полезным для всех участников. Этим продиктована и концепция проведения мероприятия, если мы увидим, что какой-то формат становится менее востребованным, то будем думать над тем, чтобы адаптировать концепцию под запросы нашей аудитории. Но пока могу сказать, что все форматы на 100% рабочие, и те отклики, которые мы получаем, говорят о том, что эффективность работы на форуме очень высокая", - уточнил он.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса.

Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.