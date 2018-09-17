Директора компании на Урале оштрафовали на 650 тыс. рублей за невыплату налогов и зарплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Суд на Урале оштрафовал на 650 тыс. рублей бывшего директора "Завода элементов трубопроводов", признав виновным в невыплате налогов и зарплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Свердловской области, опубликованном на сайте ведомства.

"Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему бывшему директору одного из промышленных предприятий поселка Большой Исток. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ - "Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов" и "Частичная и полная невыплата заработной платы", - поясняется в сообщении.

По данным ведомства, в 2015-2016 годах фигурант, "зная о существующей у возглавляемого им предприятия налоговой задолженности в размере около 40 млн рублей, скрыл денежные средства организации на сумму более 100 млн рублей". Кроме того, он не выплачивал зарплату 390 сотрудникам в 2016-2017 годах, в результате сумма долга превысила 60 млн рублей.

Следователи добились частичной выплаты задолженности. Для того, чтобы возместить ущерб, был наложен арест на имущество предприятия на сумму 110 млн рублей, а также на имущество самого экс-директора на более чем 8 млн рублей.