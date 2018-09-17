Разработанные на Урале арктические вездеходы отправили на Чукотку для перевозки грузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Уральские инженеры, запустившие в Екатеринбурге мелкосерийное производство арктических вездеходов "Бурлак", отправили в Чукотский автономный округ две машины для перевозки грузов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС главный конструктор проекта Алексей Макаров.

"Два арктических вездехода "Бурлак" грузовой комплектации уехали работать в Анадырь. Перед отправкой машины прошли испытания: проехали маршрут по трассе, маневрировали по узким улицам, прокатились по болотистой местности и открытой воде с грузом и без него. Также в испытания входили подъем в гору и спуск: с полной загрузкой и без нее", - сказал собеседник агентства.

Макаров добавил, что по просьбе заказчика тентованный кузов был заменен на цельнометаллический с дополнительным утеплением. "На этой поставке мы опробуем сервисное сопровождение, до Владивостока вездеходы проедут на тралах, а дальше отправятся по морю до Чукотки. По совокупности характеристик вездеход не имеет аналогов. Именно такая машина необходима организациям, которым нужно в суровых климатических условиях с минимальными затратами перевозить грузы и людей", - пояснил он.

Машины подготовлены для езды как по зимникам, так и по глубокому снегу. Часть вездехода основана на серийных комплектующих, однако в конструкции есть ряд оригинальных деталей, разработанных уральским предприятием "Вездеходы Макарова". "Бурлак" расходует 40 литров топлива на 100 км пути, в нем предусмотрена автономная заправка на полтонны горючего.

О проекте

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег.

Вскоре был построен "Бурлак 2.0", который стал легче на полторы тонны и мощнее. Его испытания проходили в феврале-марте 2017 года, команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.