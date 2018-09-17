Замгубернатора Тюменской области Тараканов назначен сенатором от региона

ТАСС, 17 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации РФ Павла Тараканова, который ранее занимал должность замгубернатора региона, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Павла Тараканова. Ранее Павел Тараканов занимал должность замгубернатора, руководителя представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Тараканов сменит на этом посту Степана Киричука и будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации на срок полномочий губернатора.

"Постановление вступает в силу с 27 сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.

Павел Тараканов окончил Чеченский государственный университет по специальности радиофизик, является кандидатом политических наук. С 2002 года Тараканов был председателем правления Чеченского регионального отделения общероссийской общественной организации "Идущие вместе", в 2006-2007 годах работал помощником председателя правительства Чеченской Республики, а также помощником президента Чеченской Республики. До 2011 года был депутатом Государственной думы от Тюменской области. С февраля 2012 года занимает должность заместителя губернатора, руководителя представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ.