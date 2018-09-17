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Челябинский "Уралтрубмаш" погасил долг по зарплате после проверки прокуратуры

Предприятие выплатило сотрудникам свыше 9 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Компания "Уралтрубмаш" в Челябинске полностью погасила долг по заработной плате перед 151 работником, выплатив свыше 9 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"Прокуратура Ленинского района Челябинска <...> выявила задолженность в размере свыше 9 млн рублей по заработной плате перед 151 работником АО "Уралтрубмаш", [которая сформировалась] с февраля по июль 2018 года. <...> В результате прокурорского вмешательства на сегодняшний день задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для восстановления нарушенных прав прокуратура направила в суд свыше 500 заявлений о выдаче судебных приказов.

По данным открытых источников, основным видом деятельности компании "Уралтрубмаш" является продажа металлопроката.

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