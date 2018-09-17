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Экс-главу "дочки" "Газпромнефти" на Ямале Павла Крюкова отпустили под подписку о невыезде

Крюкова задержали в ноябре прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе

ТАСС, 17 сентября. Бывший гендиректор компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Павел Крюков, подозреваемый в коммерческом подкупе, освобожден из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его адвокат Филипп Симанцов.

"Крюков находится под подпиской о невыезде. Такую меру пресечения избрало следствие", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что бывшего генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Павла Крюкова (руководил компанией с 2012 по 2017 год) задержали в ноябре прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе. Было возбуждено уголовное дело. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался, с 17 июля по 16 сентября Крюков находился под домашним арестом.

По данным следствия, он получил через посредника более 1 млн рублей за совершение действий в интересах коммерческих организаций. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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