Доходы бюджета Югры увеличили на 24,2 млрд рублей за счет налоговых отчислений предприятий

ТАСС, 17 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняли увеличение доходов бюджета на 2018 год на 24,2 млрд рублей за счет налоговых отчислений предприятий и безвозмездных поступлений. Об этом в понедельник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Правительством автономного округа 7 сентября внесены изменения в закон "О бюджете ХМАО-Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Документ рассмотрен в минувшую пятницу на очередном заседании думы Югры и одобрен депутатами. Так, доходы региональной казны на 2018 год увеличились на 24,2 млрд рублей: более 20,5 млрд - поступление налога на прибыль организаций, более 3,6 млрд рублей - безвозмездные поступления (из них 3,3 млрд - по программе "Сотрудничество")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с учетом этих изменений уточненный план по доходам бюджета Югры на 2018 год составил 212,7 млрд рублей. Расходы бюджета округа на 2018 год в целом увеличены на 9,3 млрд и составили 220,5 млрд рублей. Денежные средства распределены между госпрограммами автономного округа.

В частности, самая крупная сумма - 4,1 млрд рублей направлена на реализацию программы "Развитие здравоохранения", также увеличилось финансирование программ по образованию, жилью, развитию спорта.

В результате корректировки доходов и расходов дефицит бюджета автономного округа в 2018 году составил почти 7,8 млрд рублей.