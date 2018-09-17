Антипинский НПЗ планирует в 2018 г. начать промышленный выпуск бензина стандарта "Евро-5"

ТАСС, 17 сентября. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области планирует до конца 2018 года приступить к промышленному производству автомобильных бензинов марок Аи-92 и Аи-95 по стандарту качества "Евро-5". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе группы компаний "Новый поток", куда входит Антипинский НПЗ.

"На данный момент предприятие налаживает выпуск высокооктановых бензинов стандарта "Евро-5" с октановым числом 92, 95 пунктов по исследовательскому методу. <…> Планируется начать промышленное производство до конца 2018 года", - сказали в компании, отметив, что вопросы развития предприятия будут обсуждаться на Тюменском нефтегазовом форуме.

По данным пресс-службы, намеченный объем выпуска составляет около 600 тыс. тонн в год. Приступить к реализации планов будет возможно после пусконаладочных работ на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов. Сейчас завод уже производит светлые нефтепродукты, в частности дизельное топливо стандарта "Евро-5", а также серу, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ.

Антипинский НПЗ основан в июле 2004 года в Тюменской области - регионе, где сосредоточена основная часть российских запасов нефти (64%) и природного газа (91%). Частное предприятие подключено к магистральному нефтепроводу мощностью 7,2 млн тонн в год и нефтепродуктовому, имеющему мощность 1,8 млн тонн в год. Качество переработки дизельного топлива соответствует стандарту "Евро-5". Он входит в число крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, формируя рынок Уральской и Западно-Сибирской нефтепереработки.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.