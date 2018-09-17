Премьера балета Самодурова "Приказ короля" откроет театральный фестиваль в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьера балета "Приказ короля" Вячеслава Самодурова откроет в октябре международный музыкально-театральный фестиваль "Урал Опера Балет Фест", который пройдет впервые. Форум будет посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося артиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа (1818-1910), сообщил журналистам в понедельник сокуратор фестиваля Богдан Королек.

"Мы открываем фестиваль 14 октября, это будет мировая премьера балета "Приказ короля", его ставит Слава Самодуров. Музыка была заказана петербургскому композитору Анатолию Королеву, сценографию делает главный художник театра "Ленком" Алексей Кондратьев, коллекцию из 150 костюмов делает главная художница электротеатра "Станиславский" Анастасия Нефедова… Взяв забытые либретто Петипа, мы пытались их осмыслить и сделать некую вольную театральную фантазию", - сказал Королек на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Фестиваль пройдет на площадках Екатеринбургского театра оперы и балета и "Ельцин Центра" до 21 октября. Кроме "Приказа короля" будут еще две мировые премьеры. "Это будет некое действо под названием "Путешествие на Луну", мы называем его дивертисментом для немого кино, это фильмы- феерии Жоржа Мельеса, новую музыку специально для этого проекта пишут четыре российских композитора. Еще одна мировая премьера - до сих пор не исполнявшиеся сочинения Юрия Красавина "Печорин-сюита", - пояснил Королек.

По словам директора Екатеринбургского театра оперы и балета Андрея Шишкина, многие постановки театра были вне рамок репертуарного театра, например, оперы "Сатьяграха", "Греческие пассионы", "Пассажирка", что и стало основой для создания своего фестиваля. Зрители также увидят такие премьеры последних сезонов уральского театра, как "Тщетная предосторожность", "Пахита", "Кармен". Впервые в Екатеринбург приедет израильская труппа Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company и театр из Новосибирска "Старый дом" с фантастической оперой "Снегурочка".

Программный директор "Ельцин Центра" Денис Корнеевский добавил, что на их площадке пройдут лекции и кинопоказы опер и балетов с лучших мировых сцен. Часть из них в России еще не демонстрировалась, например, спектакль "Аида" Зальцбургского фестиваля с участием Анны Нетребко и спектакль "Снегурочка" Парижской оперы с участием Аиды Гарифуллиной.

"Мы знаем, что нас будут сравнивать с Дягилевским фестивалем в Перми, с Платоновским фестивалем в Воронеже, но у нас есть свои особенности. В программе у нас будет два акцента, этот фестиваль мы посвящаем современному академическому искусству. Наша задача - показать, что между современным искусством и классикой нет никакой пропасти, нет противоречия, то, что создается сегодня, имеет генетическую связь с тем, что мы сегодня считаем классическим произведением. Еще одна важная вещь - мы делаем большой акцент на произведениях российских авторов", - уточнил Королек.