Хедлайнеры из США, Дании, Германии и Нидерландов выступят на рок-фестивале на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 10 хедлайнеров из США, Дании, Германии, Нидерландов и России примут участие в фестивале "Старый Новый Рок", который состоится 13 января 2019 года на четырех площадках "Ельцин Центра". Об этом в понедельник сообщил ТАСС координатор фестиваля Арсений Негодяев.
"Мы будем анонсировать хедлайнеров постепенно, но сейчас могу сказать, что будет группа из Дании, из Нидерландов и Германии и группа из США, ожидаются также хедлайнеры из России: с фестивальным сетом выступит группа из Петрозаводска "Громыка", культовый "Черный Обелиск" и немецко-голландский коллектив Disco Dicks. Хедлайнеры распределены по четырем сценам "Ельцин Центра". Они будут выступать для широкой аудитории совместно с 40 молодыми музыкальными коллективами из России и всего мира", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в этом году впервые создадут альтернативный экспертный совет. "В соцсетях мы просим предлагать нам на рассмотрение кандидатуры, которые могли бы войти в альтернативный экспертный совет - это молодые музыканты, музыкальные критики и продюсеры до 35 лет. После того, как нам предложат достаточное количество - около 10 человек - мы вынесем это на голосование, на котором будет выбрано пять человек, которые будут предложены текущему экспертному совету на одобрение", - пояснил Негодяев.
Он уточнил, что прием заявок продлится до 1 декабря. "Коллективы будут выбираться экспертным советом и альтернативным экспертным советом, заседание которых назначено на начало декабря. Подать заявку могут не только рок-группы, но и музыканты всех смежных с роком жанров от классики до джаза. Главное условие - живое исполнение музыки", - отметил он.
"Старый Новый Рок" проходит с 2001 года и является крупнейшим зимним фестивалем в России. Он дает возможность молодым исполнителям выступить на одной сцене с легендами рока. Традиционно в экспертное жюри вошли Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Евгений Горенбург, Алексей Хоменко, Владимир Елизаров, Михаил Симаков, Вадим Самойлов и Олег Гененфельд.