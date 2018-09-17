Нефтяные компании в ХМАО вложат до 10,5 млрд руб. в повышение использования попутного газа

ТАСС, 17 сентября. Компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре до 2020 года планируют вложить до 10,5 млрд рублей в повышение уровня использования попутного нефтяного газа (ПНГ). Об этом говорится в сообщении окружного департамента недропользования и природных ресурсов.
"До 2020 года для повышения уровня использования попутного газа нефтяные компании Югры инвестируют порядка 10,5 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова директора департамента недропользования и природных ресурсов округа Сергея Филатова.
По его данным, объем добычи попутного нефтяного газа в 2017 году составил 35 млрд куб. м. "В прошлом году использование ПНГ составило 33,4 млрд куб. м, из них лишь 1,6 млрд куб. м. сожгли, а это на 23% меньше, чем в 2006 году. В целом уровень использования ПНГ в Югре достиг 95,51%", - отметил представитель региона.