Более 1,2 тыс. жителей Челябинской области остались без газа из-за хищения оборудования

Ученые РФ, Монголии и Франции проведут поиски метеоритов в пустыне Гоби в 2019 году

В 2018 году специалисты Уральского федерального университета впервые за последние 16 лет обнаружили в пустыне два метеорита общим весом более одного килограмма

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