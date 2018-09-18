Более 1,2 тыс. жителей Челябинской области остались без газа из-за хищения оборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Газоснабжение более 1,2 тыс. жителей поселка Новогорный Челябинской области прекращено из-за хищения оборудования. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"В понедельник, 17 сентября, в поселке Новогорный Озерского городского округа на кранах вводов распределительного газопровода в подъезды многоквартирных домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и Курчатова, газифицированных природным газом, неизвестными лицами похищено 53 прижимных латунных гайки пробок. Прекращено газоснабжение 1 274 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собственником газопровода является Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Газопровод находится в аренде у АО "Газпром газораспределение Челябинск".