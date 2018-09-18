Ученые РФ, Монголии и Франции проведут поиски метеоритов в пустыне Гоби в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые за последние 16 лет обнаружили в Монголии, в пустыне Гоби, два метеорита общим весом более одного килограмма, планируют продолжить поиски на этой территории в 2019 году совместно с монгольскими и французскими специалистами. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые УрФУ вернулись из экспедиции в Монголии, которая продлилась почти три недели, их опыт позволил обнаружить фрагменты метеоритов в пустыне Гоби в условиях аномально дождливой погоды, найдено два метеорита: один весом 800 граммов, второй состоит из четырех осколков весом от 100 до 300 граммов. Что касается продолжения работ, то в поисковом отряде надеются, что в следующем году состоится вторая экспедиция в сотрудничестве с коллегами из Монголии и Франции", - сказали в пресс-службе.