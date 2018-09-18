Эксперт: рынок труб стабилизировался после нескольких лет роста

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Динамика российского рынка труб стабилизировалась после нескольких лет роста, сообщил директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев на международной научно-практической конференции "Трубы-2018. Трубная промышленность сегодня и завтра" в Челябинске.

"Сегодня в России мы наблюдаем достаточно стабильный рынок [труб], который вышел на плато после нескольких лет роста", - сказал он, отметив, что резких скачков в ближайшее время не предвидится.

По словам Малышева, активно наращивать экспорт труб в мешает рост протекционизма в мире. "В ближайшие несколько лет предстоит борьба с торговыми барьерами на внешних рынках, оптимизация логистических затрат", - считает он.

XIII международная научно-практическая конференция "Трубы-2018. Трубная промышленность сегодня и завтра" проходит в Челябинске. В ней участвует 300 человек из 11 стран мира: ученые, потребители и производители трубной продукции.