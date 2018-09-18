Гособвинение просит вернуть под стражу экс-замглавы челябинского Минэкономразвития

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Гособвинение подало жалобу на решение суда о смягчении меры пресечения бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.
Центральный районный суд Челябинска 14 сентября вынес решение об изменении меры пресечения Бахаеву с заключения под стражу на домашний арест до 19 ноября.
"Мы действительно внесли в областной суд апелляцию на решение Центрального районного суда Челябинска об изменении Бахаеву меры пресечения. По данным суда, Бахаев выразил желание сотрудничать со следствием, однако с конкретным ходатайством в областную прокуратуру он не обращался. Кроме того, преступление относится к категории тяжких и имеет общественную опасность. Также Бахаев не возместил причиненный государству ущерб в размере свыше 3 млн рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. В пресс-службе губернатора Челябинской области ТАСС сказали, что глава региона в курсе следственных действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева. Обвиняемый в мошенничестве чиновник был арестован 21 июля.
В пресс-службе Центрального районного суда журналистам сообщили, что Бахаев пришел с повинной и в ходе дополнительного допроса с участием адвоката дал подробные признательные показания, а также изъявил желание заключить досудебное соглашение.