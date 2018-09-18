В Тюмени сотрудника предприятия по обслуживанию воздушного транспорта обвиняют в подкупе

ТАСС, 18 сентября. Тюменский следственный отдел на транспорте расследует уголовное дело в отношении одного из работников коммерческой организации в сфере обслуживания воздушного транспорта по факту подкупа на сумму около 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Тюменским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении одного из работников коммерческой организации в сфере обслуживания воздушного транспорта. Он обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). <…> Общая сумма коммерческого подкупа, полученная обвиняемым, составила около 1,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства поясняет, что работник проводил закупочные процедуры в коммерческой организации в сфере обслуживания воздушного транспорта. С июня 2013 по декабрь 2015 он получал коммерческие подкупы "за предоставление информации об условиях, предмете и сроках планируемых поставок комплектующих до направления заявки о проведении закупочной процедуры". Обвиняемый полностью признал свою вину.