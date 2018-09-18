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В промзоне в Новоуральске горит здание на площади 500 кв. м.

По данным МЧС, объект не эксплуатируется, угрозы распространения огня нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание, расположенное на территории промзоны города Новоуральска Свердловской области, горит на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На территории промзоны города Новоуральска горит неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет. В тушении пожара задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших, по данным регионального главка МЧС, не поступало.

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РоссияСвердловская область
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