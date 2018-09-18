Уральские специалисты займутся восстановлением музейного комплекса в сирийской Пальмире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Уральские специалисты по камню примут участие в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Уральские специалисты в составе группы российских экспертов примут участие в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире. О планах по реализации проекта в ходе встречи первому заместителю руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадиму Дубичеву рассказал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев", - говорится в сообщении.

По словам Медянцева, в сентябре российские эксперты посетили Дамаск, где провели переговоры с руководством Минкультуры и дирекцией департамента древностей и музеев Сирии.

"Была достигнута договоренность о подготовке к реализации проекта восстановления, разрушенного войной музейного архитектурного комплекса Пальмиры специалистами российских компаний, входящих в состав Ассоциации и привлеченных извне под контролем сирийского и российского правительств, по согласованию с такими международными организациями, как, например, ЮНЕСКО", - уточнили в департаменте.

Ожидается, что соглашение по этому проекту может быть заключено до конца 2018 года. Планируется, что в ходе работ будут использованы местные месторождения блочного природного камня - известняка, мрамора, травертина, будут задействованы российские специалисты, использовано оборудование и инструменты российского производства, отметили в департаменте.