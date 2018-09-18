Новый почтовый маршрут между Курганом и Тюменью позволит вдвое быстрее доставлять почту

ТАСС, 18 сентября. Новый почтовый маршрут, соединивший Курганскую и Тюменскую области, позволит в 2,5 раза быстрее доставлять почту. Протяженность маршрута составляет 409 километров, сообщили во вторник на сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

"Почта России" запустила новый почтовый маршрут, который напрямую соединил соседние регионы - Курганскую и Тюменскую область. Его протяженность составляет 409 километров. Ранее обмен письмами и посылками между регионами осуществлялся через Екатеринбург. Новый оптимизированный маршрут увеличит скорость доставки почты в 2,5 раза", - говорится в сообщении департамента.

Почтовый маршрут обслуживается автомобилем "ГАЗель", который курсирует ежедневно. Почта из Кургана, кроме адресатов в Тюмени, также направляется дальше в северные и восточные регионы страны. "Услуги Почты России" становятся все более востребованными: почтовый автомобиль практически всегда отправляется в рейс полностью загруженным", - цитирует департамент начальника Тюменского магистрально- сортировочного центра Антона Дейкова.