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Новый почтовый маршрут между Курганом и Тюменью позволит вдвое быстрее доставлять почту

Ранее обмен письмами и посылками между регионами осуществляли через Екатеринбург
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Новый почтовый маршрут, соединивший Курганскую и Тюменскую области, позволит в 2,5 раза быстрее доставлять почту. Протяженность маршрута составляет 409 километров, сообщили во вторник на сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

"Почта России" запустила новый почтовый маршрут, который напрямую соединил соседние регионы - Курганскую и Тюменскую область. Его протяженность составляет 409 километров. Ранее обмен письмами и посылками между регионами осуществлялся через Екатеринбург. Новый оптимизированный маршрут увеличит скорость доставки почты в 2,5 раза", - говорится в сообщении департамента.

Почтовый маршрут обслуживается автомобилем "ГАЗель", который курсирует ежедневно. Почта из Кургана, кроме адресатов в Тюмени, также направляется дальше в северные и восточные регионы страны. "Услуги Почты России" становятся все более востребованными: почтовый автомобиль практически всегда отправляется в рейс полностью загруженным", - цитирует департамент начальника Тюменского магистрально- сортировочного центра Антона Дейкова.

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РоссияТюменская областьКурганская область
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