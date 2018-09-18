Суд отпустил под домашний арест полицейских, обвиняемых в избиении жителя Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области изменил меру пресечения трем полицейским, обвиняемым в избиении до смерти местного жителя, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель суда Наталья Зотина.

"Прокурор ходатайствовал о продлении срока заключения под стражу, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства. Подсудимым изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на три месяца. Следующее заседание назначено на 22 октября", - сказала Зотина.

Трое оперуполномоченных отдела полиции № 17 Нижнего Тагила были задержаны в октябре 2017 года. Они обвиняются в избиении местного жителя, который скончался в больнице спустя несколько дней после задержания. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий".