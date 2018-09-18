Отопительный сезон в Сатке, где произошла авария в котельной, начнут в среду

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Отопительный сезон в челябинском городе Сатке, где накануне произошла авария в котельной, предварительно планируется начать в среду, сообщили ТАСС в администрации района.

В результате аварии пострадали четыре работника, трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В причинах происшествия разбирается комиссия. Ранее сообщалось, что котельная принадлежит компании "Сатка Энергосистемы" и питает теплом большую часть жилых домов города и несколько социальных объектов.

"Важное для нормальной работы котельной технологическое оборудование не пострадало. В Сатке начало отопительного сезона, согласно постановлению, было назначено на 17 сентября, но из-за аварии перенесено на несколько дней, ориентировочно, на среду, 19 сентября", - сказали в администрации.

По данным администрации, температура воздуха днем в Сатке на протяжении нескольких дней составляла до 20 градусов тепла. По информации синоптиков, в среду днем ожидается до плюс 15, в четверг - до плюс девяти.