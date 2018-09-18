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В Новоуральске ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании, расположенном на территории промзоны Новоуральска Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее ТАСС сообщал, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров

"Три с половиной часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь в неэксплуатируемом строении на промплощадке города Новоуральска. В 14:17 (12:17 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава.

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