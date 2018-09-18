Куратором Уральской индустриальной биеннале станет Сяоюй Вэн из Китая

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Куратором следующей Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 сентября по 1 декабря 2019 года, станет китаянка Сяоюй Вэн. Об этом сообщил на презентации в Минкультуры во вторник генеральный директор "Росизо" Сергей Перов.
"Уже отобран куратор биеннале - им стала Сяоюй Вэн из Китая, - сказал Перов. - Также он обратился к Минкультуры с просьбой сменить статус биеннале на федеральный, так как мероприятие "уже переросло областной уровень".
Сяоюй Вэн - автор периодических изданий о культуре и многократный куратор проектов современного искусства в США. Является лауреатом восьмой премии Лоренцо Боналда в области современного искусства для международных кураторов.
Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства, который организует Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе "Росизо" с 2010 года.
Четвертая биеннале проходила с 14 сентября по 12 ноября под темой "Новая грамотность". Основной проект выставки был представлен на площади 6,5 тыс. кв. м в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Четвертую биеннале посетили более 40 тысяч человек.