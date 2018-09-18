Долг потребителей "ЭнергосбыТ Плюс" в Свердловской области составил 6,1 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Суммарный долг потребителей за теплоэнергоресурсы перед свердловским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" перед началом отопительного сезона составил 6,1 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам директор филиала по работе с дебиторской задолженностью Дмитрий Прилежаев.
"В этом году мы входим в отопительный сезон с общей дебиторской задолженностью за тепловую энергию по городам присутствия - 6,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом размер задолженности снизился на 180 млн рублей. Основная доля долгов - это исполнители коммунальных услуг: управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) - свыше 4 млрд. Если говорить о дебиторской задолженности по городам, Екатеринбург - 4,7 млрд рублей, Нижняя Тура и Лесной - более 750 млн и Первоуральск - более 500 млн", - сказал он.
Директор отметил, что снижение задолженности происходит, в том числе, за счет работы по недобросовестным управляющим организациям. "Те управляющие компании, которые собирали с жителей деньги, а оплачивали менее 60% от потребленного ресурса, брались нами в работу, <…> после чего, деньги за энергоресурсы поступали в "Т Плюс" и в Свердловскую теплоснабжающую компанию, а не в управляющую компанию. За два года мы "распаковали" свыше 20 управляющих компаний на общее количество 70 тыс. лицевых счетов <…> и добились более 95% собираемости от отгруженного ресурса", - пояснил Прилежаев.
По его словам, в компании постоянно ведется работа по выявлению схем противоправного уклонения от расчетов за потребленные ресурсы. "Всего в этом году возбуждено пять уголовных дел. Два уголовных дела находятся на стадии завершения расследования", - добавил Прилежаев.
"ЭнергосбыТ Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс" с филиальной сетью из 13 региональных филиалов на территории России. Свердловский филиал является крупнейшей энергоснабжающей организацией. Основное направление деятельности - поставка электроэнергии потребителям Свердловской области.