В Свердловской области создадут кластер для сортировки и переработки мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Свердловская область рассчитывает стать одним из пилотных регионов, где появятся экотехнопарки - кластеры для комплексного обращения с отходами. Подготовительная работа по созданию такой площадки уже ведется, сообщила во вторник заместитель начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми отходами министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова.

"Законодательство по экотехнопарку буквально на выходе, и мы готовим субъект к созданию таких производственных площадок, которые будут решать не только вопрос не только сбора, но и, самое главное, вопрос переработки, вовлечения в хозяйственный оборот твердых коммунальных отходов", - сказала Рыбакова на проходящей в Екатеринбурге конференции "Утилизация (переработка) отходов - рациональное ресурсопользование".

Как пояснила Рыбакова ТАСС, земельный участок для будущего экотехнопарка уже выбран, сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, управляющими компаниями и предприятиями, которые займутся сортировкой и переработкой мусора, а также захоронением неперерабатываемых отходов. "Мы общаемся с конкретными юридическими лицами для того, чтобы их объединить", - отметила она.

По словам Рыбаковой, решение данного вопроса может продвинуться уже в этом году. "Если мы успеем [провести всю подготовительную работу], и к тому времени поспеет [федеральное] законодательство, мы уже в этом году приступим к подготовке законопроекта, который необходим Свердловской области для создания конкретного экотехнопарка", - отметила она.

Как сообщил в своем докладе доцент РАНХиГС Александр Воротников, в скором времени на экотехнопарках будет основываться вся система управления отходами в регионах. "Отвечает за эту программу Минпромторг, и он планирует в ближайшее время начать работу по созданию порядка 70-80 экотехнопарков в РФ", - сказал эксперт, добавив, что экотехнопарки будут представлять собой комплексные кластеры, где будет реализовываться полный цикл обращения с отходами: от сортировки до переработки и захоронения.

Конференция "Утилизация (переработка) отходов - рациональное ресурсопользование" проводится в рамках деловой программы недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL, которая продлится в Екатеринбурге с 18 по 21 сентября и соберет более 250 компаний и 7 тыс. посетителей из 19 стран мира.