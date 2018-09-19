Прокуратура не нашла нарушений в курганском психинтернате, где жаловались на побои

ТАСС, 19 сентября. Прокуратура не выявила существенных нарушений в Сычевском психоневрологическом интернате Кетовского района Курганской области, где подопечные жаловались на плохое содержание и побои. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"В связи с публикацией о жестоком обращении с пациентами Сычевского психоневрологического интерната сотрудники прокуратуры осуществили выезд в психоневрологический интернат. В ходе проверки изложенных в информационном сообщении фактов нарушений не установлено", - сказали в пресс-службе.

В начале августа 2018 года в прокуратуру Кетовского района поступила жалоба от подопечных интерната на плохое содержание. "Заместитель прокурора района в августе 2018 года провел личный прием граждан, содержащихся в учреждении, а также его сотрудников. Каких-либо жалоб по фактам жестокого обращения, причинения побоев, ненадлежащего медицинского обслуживания, а также лишения пациентов питания не поступило", - добавили в пресс-службе.

Тем не менее, в ходе прокурорской проверки было выявлено несоответствие подаваемых в интернате блюд нормам калорийности, а также факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, касающиеся условий хранения сухих и сыпучих продуктов питания и разделочного инвентаря.

Сычевский психоневрологический интернат обслуживает женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов 1 и 2 групп старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями, полностью или частично утративших способность обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.