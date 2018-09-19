Летевший из Омска в Москву самолет вынужденно сел в Тюмени из-за недомогания пассажирки

ТАСС, 19 сентября. Самолет авиакомпании S7, летевший из Омска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за того, что пассажирка рейса почувствовала себя плохо. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино".

"Самолет авиакомпании S7, следовавший из Омска в Москву, вечером во вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту "Рощино" из-за того, что пассажирке стало плохо. В 18:40 (16:40 мск) пассажирку уже ждала карета скорой помощи, женщину госпитализировали. Самолет прилетел в московский аэропорт Домодедово с большой задержкой", - уточнила представитель воздушной гавани.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, пожилую женщину сразу же доставили в Областную клиническую больницу №1. "В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи провели весь комплекс диагностических обследований и в настоящее время оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пациентка почувствовала себя плохо еще до вылета", - пояснили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.