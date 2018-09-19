Более 40 импортозамещающих проектов для ТЭК реализуют в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 40 проектов по производству импортозамещающией продукции для нужд топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализуется в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарного совещания "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", которым открылся Тюменский нефтегазовый форум.

"Между предприятиями Тюменской области Югры и Ямала складываются надежные партнерские отношения, направленные на реализацию как крупнейших проектов, так и текущей основной деятельности нефтегазовых компаний. Следуя стратегии независимости от импорта наша промышленность активно разрабатывает импортозамещающие аналоги и осваивает их производство. В настоящее время реализуется 41 проект по выпуску импортозамещающей продукции для нужд ТЭК по направлениям, закрепленным в федеральных планах", - сказал он.

Также он отметил, что всего в регионе предприятия замещают производство 113 номенклатур импортной продукции для нужд нефтегазового сектора. "К примеру, налажено производство емкостного оборудования, комплектующих к скважинному оборудованию. <…> Производятся материалы для бурения, цементирования", - пояснил губернатор.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.