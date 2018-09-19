В Тюменской области в 2018 году пройдут испытания оборудования по увеличению добычи нефти

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Вторые испытания оборудования, разработанного заводом "Сибнефтемаш" и Тюменским государственным университетом (ТюмГУ), по увеличению добычи нефти пройдут в октябре 2018 года в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарного совещания "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", которым открылся Тюменский нефтегазовый форум.
"Завод "Сибнефтемаш" по контракту с Минобрнауки при участии ТюмГУ произвел комплекс оборудования для реализации уникальной технологии термогазохимического воздействия бинарными составами для увеличения добычи углеводородного сырья. <…> В октябре 2018 года запланирован второй этап опытно-промысловых испытаний технологии и комплекса оборудования. Проведение испытаний и исследований продолжается", - сказал он.
По его словам, первые опытно-промысловые испытания были проведены в конце 2017 года, "эффект стимуляции притока нефти наблюдается более 10 месяцев и сохраняется на сегодняшний день", - добавил он.
Губернатор отметилд, что в регионе постоянно идет разработка программных средств для оптимизации процессов бурения, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.