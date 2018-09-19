Тюменский НОЦ объединит опыт компаний в решении задач в нефтегазовой отрасли

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Создание единого межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поможет объединить усилия компаний для решения задач в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил в среду на пленарном совещании Тюменского нефтегазового форума губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Большой тюменский регион может и должен взять на себя задачу создания межрегионального с участием Тюменской области, ХМАО и ЯНАО научно-образовательного центра. <…> Традиционным вектором научно-технологического развития региона остаются вопросы повышения эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. <…> НОЦ должен стать внешней площадкой для консолидации усилий разрозненных в настоящий момент компаний, работающих над решением общих производственных задач", - сказал он.

Моор добавил, что идеологией предлагаемого НОЦ планируется "эффективное, экологически безопасное освоение криогенных, ископаемых и биологических ресурсов Западной Сибири в условиях постиндустриальной трансформации отношений человека и природы". "Решение задач подобного уровня требует включения в этот процесс нефтяных компаний, предприятий нефтесервиса, производителей оборудования, университетов и академических институтов за счет создания консорциумов", - отметил он.

Единый межрегиональный НОЦ планируется создать на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Этот НОЦ может сконцентрироваться на четырех основных темах, учитывающих специфику трех регионов. Первая тема - технологии освоения Арктики, так называемые технологии холодного мира, которыми на Ямале занимается Научный центр изучения Арктики. Вторая - развитие добычи и переработки нефти и газа, нефтегазохимия. Третье направление - аква- и биокультура, четвертая тема - решение социогуманитарных задач, которыми активно занимается Тюменский государственный университет.

О национальном проекте "Наука"

Нацпроект "Наука" включает в себя три федеральных проекта (ФП). В рамках ФП "Развитие научной и научно-производственной кооперации", за который в Минобрнауки отвечает первый заместитель министра Григорий Трубников, с 2019 года по 2021 должны создаваться ежегодно по пять научно-образовательных центров (НОЦ). Помимо НОЦ, необходимо сформировать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных технологий".

В рамках ФП "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ", за который в Минобрнауки отвечает заместитель министра Алексей Медведев, к 2024 году должно быть обновлено 50% приборной базы ведущих научных организаций, должна вырасти доля внешних заказов и работ центров коллективного пользования до не менее 70% и оказана поддержка не менее 500 российским журналам для их включения и продвижения в международные базы данных.

В 2019 году должно быть обновлено 5% приборной базы, в 2020 году - 10%, в 2021 году - 20%, в 2022 году - 30%, в 2023 году - 40%, в 2024 году - 50%.

По второму проекту должны быть начаты международные научные исследования в Международном центре нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (2020 год), исследования на Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов НИКА (2022 год). Также к 2024 году на российских уникальных научных установках должно быть проведено не менее пяти масштабных научных экспериментов мирового уровня.

По проекту "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", за который в Минобрнауки отвечает замминистра Марина Боровская, тысячи ученых должны получить грантовую поддержку.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума проходят закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

ТАСС является генеральным информационным партнером, оператором пресс-центра и фотохостинг-агентством форума.