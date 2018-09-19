Тюменские ученые внесли в 2017 году 139 предложений по импортозамещению в ТЭК

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Тюменские ученые и предприятия внесли в 2017 году 139 предложений по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарного совещания "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", которым открылся Тюменский нефтегазовый форум.
"Всего предприятия и научное сообщество Тюменской области по итогам прошлого года сформировали 139 предложений по импортозамещению для нужд нефтегазовых компаний в рамках совместной работы. В регионе обеспечено развитие трансфера иностранных технологий", - сказал он.
По словам губернатора, за последние десять лет свои производства в регионе разместили несколько иностранных компаний с мировым именем: Schlumberger, Bentec, Baker Hughes, Dynaenergetics и другие. "Кроме того, при поддержке научных и инновационных организаций предлагается высокотехнологичная продукция и инновационные решения для эксплуатации недр", - пояснил Моор.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.