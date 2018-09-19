Заболеваемость пневмонией в Свердловской области на 7% превысила многолетний уровень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Около 500 случаев заболевания пневмонией зарегистрировали санврачи Свердловской области за прошедшую неделю. Это на 7% выше многолетних данных, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"По данным оперативного анализа заболеваемости за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 493 случая с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости составил 11,8 на 100 тыс. населения, что на уровне прошлой недели и на 7% выше среднемноголетних данных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, зарегистрировано 27,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, случаи гриппа отсутствуют. "Показатель составил 65,1 на 10 тыс. населения <…> Увеличение количества заболевших от недели к неделе связано с началом сезонного подъема ОРВИ негриппозной этиологии. Наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован среди детей и подростков 7-17 лет", - пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что самая надежная защита от гриппа - это прививка. "Оптимальное время для постановки прививки против гриппа - сентябрь-октябрь, чтобы к подъему заболеваемости организм успел выработать иммунитет", - добавили в пресс-службе.