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"ВСМПО-Ависма" и Boeing запустили производство комплектующих в "Титановой долине"

По мнению губернатора Свердловской области, новый производственный комплекс закрепляет за регионом статус одного из лидеров в авиационной промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. Производственный комплекс "Ural Boeing Manufacturing 2.0" - совместный проект "ВСМПО-Ависма" и Boeing - открылся в Свердловской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Об этом в среду сообщил в своем Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня в Верхней Салде мы открыли новый производственный комплекс "Ural Boeing Manufacturing 2.0". Это закрепляет за Свердловской областью статус одного из регионов-лидеров в авиационной промышленности ", - написал он.

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Очень важный день в истории нашего региона. Сегодня в Верхней Салде мы открыли новый производственный комплекс «Урал Боинг Мануфактуринг 2.0». Это закрепляет за Свердловской областью статус одного из регионов-лидеров в авиационной промышленности. По такому поводу на Урал прилетела большая американская делегация — посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург, президент Boeing International Марк Аллен, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Новый производственный комплекс расположился на территории ОЭЗ «Титановая долина». Предприятие будет специализироваться на механической обработке титановых заготовок для самолетов Boeing 737 MAX, 787 и 777Х. Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Созданы 230 новых рабочих мест. Я напомню, что ВСМПО-Ависма и Boeing сотрудничают с 1997 года. Здорово, что взаимовыгодные экономические проекты наших стран сохраняются и развиваются. Уверен, что добросовестность и профессионализм свердловчан обеспечат высокое качество выпускаемой продукции. Самолеты с уральским титаном будут образцами надежности и безопасности.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

По словам Куйвашева, на церемонию открытия приехала большая американская делегация: посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург, президент Boeing International Марк Аллен и президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. "Я напомню, что "ВСМПО-Ависма" и Boeing сотрудничают с 1997 года", - добавил глава региона.

Он отметил, что предприятие будет специализироваться на механической обработке титановых заготовок для самолетов Boeing 737 MAX, 787 и 777Х. "Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Созданы 230 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Предприятие входит в госкорпорацию "Ростех". Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. ВСМПО является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов Boeing Commercial Airplanes.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно- производственного типа в России, она включает две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения. На новой площадке "Уктус" в Екатеринбурге разместят предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.

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