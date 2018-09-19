Переобучение людей предпенсионного возраста станет темой WorldSkills Hi-Tech на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Участники самого масштабного в России чемпионата профессионального мастерства среди крупнейших российских компаний WorldSkills Hi-Tech, который откроется 24 октября в Екатеринбурге, обсудят вопрос переобучения людей предпенсионного возраста. Об этом в среду сообщил департамент информполитики Свердловской области.
"Переподготовка людей предпенсионного возраста станет одной из главных тем V Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech <…> Планируется провести пленарное заседание "Переквалификация 50+" с участием представителей федеральной власти", - говорится в сообщении.
Как отмечают в департаменте со ссылкой на генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, в настоящее время в крупных компаниях есть запрос на опытных, "возрастных" сотрудников. "Первое пленарное заседание мы посвятим теме увеличения трудового долголетия, востребованности человека на рабочем месте. Пока нет понимания, как взрослого, уже состоявшегося человека мотивировать к переобучению, но у нас есть предположение, что чемпионат, который дал хороший эффект с точки зрения молодежи, может оказаться эффективным инструментом в работе со старшими возрастными группами, будет стимулировать учиться, переучиваться, приобретать какие-то навыки", - приводит департамент слова Уразова.
Кроме того, на чемпионате планируется организовать работу специальной сессии и пригласить сотрудников свердловских предприятий предпенсионного возраста. На сессии "будет рассказано, какие есть возможности для переквалификации специалистов" этой возрастной категории, отметили в департаменте.
WorldSkills Hi-Tech - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов - от 18 до 28 лет, - которые проходят с 2014 года в международном выставочном центре "Екатеринбург- Экспо".
V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech пройдет с 24 октября по 28 октября. В нем примут участие 36 команд ведущих российских корпораций и холдингов, соревнования пройдут по 32 компетенциям. Впервые в рамках национального чемпионата пройдет открытый Евразийский чемпионат, куда привлечены международные участники - 98 конкурсантов из 11 стран: Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Монголии, Сингапура и ЮАР.