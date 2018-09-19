Уральские ювелиры вместе с "Русфондом" выпустят украшения по рисункам тяжелобольных детей

"В июле нынешнего года прошел конкурс детских рисунков "Подарки любимым", организованный "Русфондом" совместно с уральским ювелирным домом Moiseikin. Дети - подопечные фонда - прислали на конкурс рисунки украшений в виде цветов. Дизайнеры и ювелиры отобрали пять лучших детских работ, по которым создадут ювелирные украшения для лимитированной коллекции "От всего сердца", - сообщили в ювелирном доме.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский ювелирный дом Moiseikin при поддержке благотворительной организации "Русфонд" выпустит коллекцию украшений, созданную по рисункам тяжелобольных детей. Об этом ТАСС в среду сообщили в компании.

Мастера работают над четырьмя кольцами и одной брошью, они будут выполнены в белом и желтом золоте, с цветными сапфирами, бриллиантами и изумрудами. "По этим детским рисункам наши мастера разработали эскизы и 3D-модели будущих колец, каждый рисунок был адаптирован под наше производство. Сложность была в том, что в каждом изделии была применена инновационная технология Waltzing Brilliance ("вальсирующий бриллиант") - эксклюзивная запатентованная разработка нашего ювелирного дома, благодаря которой закрепленные камни остаются подвижными", - пояснила ТАСС ведущий дизайнер Анастасия Пешкова.

По словам мастеров, на изготовление каждого украшения требуется примерно месяц. "Для меня большое удивление, что эти украшения придумали дети. Такое ощущение, что они где- то раньше уже видели наши работы, некоторые кольца очень сложные", - отметила ювелир-монтировщик Галина Кузина.

Украшения будут выставлены на благотворительном аукционе "Русфонда" 5 октября в Москве. Собранные средства пойдут на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Заместитель директора ювелирного дома по производству Елена Городилова отметила, что авторы работ - дети от двух до 11 лет - получат в подарок свои идеи украшений, воплощенные в серебре.

Ювелирный дом Moiseikin более 20 лет создает дизайнерские украшения, композиции из драгоценных камней, цветочные миниатюры, серебряные и бронзовые скульптуры, сувениры. Все произведения создаются вручную ограниченным тиражом или в единственном экземпляре. Изделия уральских мастеров находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, дизайнера Пако Рабана. Компания является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем ордена Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства.

О "Русфонде"

"Русфонд" - один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа издательского дома "Коммерсантъ". Всего с 1996 года собрано свыше 12 млрд рублей, помощь получили более 22 тыс. детей. С начала 2018 года, по данным на середину сентября, собрано почти 1,1 млрд рублей, помощь получили свыше 1,5 тыс. детей.