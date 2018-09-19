В Челябинской области три человека погибли, два пострадали в ДТП на трассе М-5

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще два пострадали в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на трассе в среду в Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

"Сегодня на 1613-м километре трассы М-5 произошло <…> столкновение двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля. В аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще два пассажира той же машины - девушка двадцати лет и ребенок трех лет - получили травмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу. У них диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины, ушибы. Водителям грузовиков помощь не потребовалась.