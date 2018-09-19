Полпред УрФО предложил организовать курсы для молодых кандидатов в депутаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Курсы для молодых кандидатов в депутаты местных органов самоуправления планируют организовать в Уральском федеральном округе. Такое предложение высказал уполномоченный представитель президента в округе Николай Цуканов.

"Кадровый резерв мы точно создадим. Это задача полпредства. Мы можем с академией госслужбы организовать курсы [в том числе выездные]. Думаю, мы сможем договориться с академией", - сказал Цуканов на первом заседании совета по молодежной политике при полпредстве.

По словам Цуканова, стать депутатом на местном уровне при желании может каждый, однако желающих зачастую не оказывается. "Не понимаю, почему молодежь так скептически [к этому] относится. Проще пойти куда-нибудь покричать, что все плохо, чем избраться, взять на себя ответственность", - сказал он.

Отвечая на вопрос из зала о "грязных" выборах, Цуканов признал, что нарушения и перегибы существуют, однако призвал не бояться трудностей и бороться. "Нужно не бояться писать заявления, правоохранительные органы будут реагировать. Сейчас за местные муниципальные выборы несет ответственность и полпредство вместе с региональными инспекторами на местах, тоже можете туда обращаться. Не стесняйтесь и в приемную президента обращаться, мы реагируем моментально", - заверил полпред.

Он вспомнил, как и сам участвовал в выборах в своем родном Гусевском городском округе (Калининградская область), где победил только после второго тура. "Было 13 человек. Из них двое Цукановых. Уже тогда были такие технологии", - отметил он.

Совет по молодежной политике - это открытая площадка для обсуждения проблем и задач молодежной политики в Уральском федеральном округе. В заседании приняли участие более 130 молодых людей, реализующих общественные, научные, коммерческие, культурные и социальные проекты.