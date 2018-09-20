Военные спасатели на Урале закончили подготовку к встрече "Союза МС-08"

ТАСС, 20 сентября. Военнослужащие парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области выполнили прыжки с парашютом из самолетов и вертолетов, завершив подготовку к встрече космонавтов, посадка которых запланирована в Казахстане 4 октября 2018 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"Парашютисты-спасатели Урала, Сибири и Республик Таджикистан и Киргизия во время учений в общей сложности выполнили более 600 прыжков с высоты от 200 до 2,5 тыс. метров из транспортного самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 на точность приземления, на ограниченные и неподготовленные площадки, а также при порыве ветра на земле более 5 метров в секунду. Военнослужащие использовали парашюты спецподразделений "Арбалет", а также парашютные системы "Мальва-24". Парашютисты-спасатели готовы к встрече "Союза" в Казахстане в начале октября", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в подготовке к встрече космонавтов было задействовано более 100 военных спасателей.

Парашютисты Центрального военного округа участвуют в обеспечении запуска и посадки транспортных пилотируемых кораблей типа "Союз-ТМА". На счету военнослужащих - сотни успешных спасательных операций.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" запланирована на 4 октября 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.