На Урале впервые представили документы о династии Демидовых из архивов Финляндии и Франции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Архивные документы из Финляндии и Франции о династии крупных промышленников Демидовых впервые показали на выставке в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в управлении архивами Свердловской области.

"Состоялось открытие выставки третьей "Демидовы на Урале". Темой этого года стали отношения заводчиков Демидовых с центральными и местными властями в XVIII - начале XX веков. Представлены редкие архивные документы из фондов российских и зарубежных архивов. Расширилась география мест хранения документов по истории рода Демидовых, к документам из Хельсинки, Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Барнаула, в этом году присоединились Париж и Санкт-Петербург", - сказали в управлении.

Впервые архивисты показали документы из фонда Авроры Демидовой-Карамзиной, хранящиеся в Национальном архиве Финляндии, - об устройстве производства на Нижнетагильском заводе и переписку о благотворительной деятельности. Аврора Демидова-Карамзина в XIX веке была женой одного из Демидовых, уехала жить в Хельсинки, когда еще Финляндия входила в состав Российской империи, и занималась там благотворительностью. Руководители тагильских заводов регулярно слали ей отчеты как совладелице о том, что происходит в городе и на предприятии.

"Впервые посетители познакомились с документами по истории рода Демидовых из фондов Государственных архивов Франции. Среди них - переписка одного из самых деятельных и энергичных представителей рода Анатолия Николаевича Демидова по рабочим вопросам и личным делам", - отметили в управлении.

В архивных документах отразился конфликт Демидовых с одним из основателей Екатеринбурга Василием Татищевым в 1721 году. "Сам Демидов и его приказчики долго отказывались подчиняться приехавшему из Санкт-Петербурга представителю Берг-коллегии, чувствуя себя на Урале к этому времени достаточно уверенно при поддержке своих действий императорскими указами. Однако и Татищев был не менее деятельным человеком. История этой борьбы представлена на выставке в донесениях, объяснениях и переписке с обширными комментариями архивистов, особенно к документам первой половины XVIII века, прочесть которые сегодня может не каждый из-за особенностей письма и удаленности от современных нас событий того времени", - добавили в управлении.

Династия Демидовых - российские предприниматели, ставшие известными при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Демидовы являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, а также деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах Европы. Крупнейшими центрами изучения наследия Демидовых в России являются Тула, Барнаул, Невьянск, Нижний Тагил.