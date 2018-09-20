Курганская облдума сохранила льготы для жителей предпенсионного возраста

ТАСС, 20 сентября. Депутаты Курганской областной думы в двух чтениях приняли законопроект о сохранении льгот для людей пожилого возраста. С 2019 года региональные льготы будут предоставляться не по достижении возраста, дающего право на пенсию, а с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе облдумы.

"С 1 января 2019 года льготы не будут привязаны к пенсионному возрасту", - сказала собеседница агентства.

В частности, для ветеранов труда сохраняется ежемесячная жилищно-коммунальная выплата и меры социальной поддержки по капитальному ремонту жилых помещений. "Кроме того, сохраняется право на получение налоговой льготы в виде установления налоговой ставки в размере 70% от соответствующих налоговых ставок за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Сохраняются льготы на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги для учителей и врачей, проживающих в сельской местности", - уточнили в пресс-службе.

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.